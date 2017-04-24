ВЭБ еще находится в "продвинутой стадии" по продаже Проминвестбанка

Внешэкономбанк (ВЭБ) по-прежнему находится в "продвинутой стадии" по продаже Проминвестбанка (Киев), но сможет раскрыть конкретику только после майских праздников, сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Предложений у нас поступило несколько, их было три. Мы занимаемся их уточнениями. Сделка непростая, включает в себя много параметров, аспектов. Поэтому, наверное, только в середине мая сможем что-то более подробно сказать. Мы в финальной стадии. У нас три предложения, даже появилось еще одно: уже четыре", - заявил он.

Все претенденты на Проминвестбанк - инвесторы из международной или украинской юрисдикции, отметил глава ВЭБа. "Поэтому из-за того, что появились на последнем этапе новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию, потому что мы как менеджмент хотим максимально этот проект реализовать для нас эффективно", - пояснил он.

ВЭБ ранее планировал рассказать о финальных предложениях на покупку Проминвестбанка в конце марта. "Стадия продвинутая. Есть предложения, мы их обсуждаем. Думаю, на следующей неделе расскажем (...) Расскажем о тех финальных предложениях, на которые мы выйдем", - заявил С.Горьков 20 марта. По его словам, тогда на украинскую "дочку" претендовало два-три инвестора, среди которых был венгерский OTP.