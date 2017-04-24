Зампредседателя ФРС встревожен предлагаемыми Трампом изменениями банковских правил

Предлагаемое президентом США Дональдом Трампом смягчение требований к банкам, которые были введены после финансового кризиса 2008 года, может создать серьезную угрозу финансовой системе страны и мира, заявил заместитель председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишер в интервью CNBC.

"Мы, похоже, забыли, что у нас был финансовый кризис, вызванный особенностями поведения в банковском секторе и других частях финансовой системы, и что этот кризис нанес огромный ущерб экономике страны, - напомнил замглавы американского ЦБ. - Миллионы людей потеряли работу. Миллионы людей потеряли жилье".

Он подчеркнул важность здоровой и устойчивой финансовой системы для роста экономики. "Крайне опасно убирать те изменения, которые были добавлены, чтобы упрочить структуру финансовой системы", - считает С.Фишер.

Речь идет об отмене части положений закона США о финансовой реформе 2010 года (закон Додда-Фрэнка), которую намерен реализовать Д.Трамп.

Кроме того, С.Фишер заявил, что ФРС не принимает во внимание комментарии президента о динамике доллара при формировании денежно-кредитной политики. "Мы не учитываем заявления отдельных людей, даже если это президент, когда принимаем решение о процентной ставке", - добавил он.

Ранее на этой неделе Д.Трамп говорил о том, что доллар чрезмерно укрепляется.

Отвечая на вопросы журналистов CNBC, С.Фишер отметил, что еще два повышения процентных ставок ФРС до конца 2017 года по-прежнему представляются ему наиболее целесообразным вариантом.

Как сообщалось, на заседании в марте Федрезерв повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1%.

Следующее заседание ФРС пройдет 2-3 мая.