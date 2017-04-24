Экономика

09:45 24.04.2017

Суд одобрил сделку между Volkswagen и властями США, предусматривающую штраф в $4,3 млрд

Американский суд одобрил досудебную сделку между властями США и германским автопроизводителем Volkswagen, предусматривающую снятие с компании обвинений в манипулировании показателями выбросов дизельных двигателей, сообщает телеканал CBS.

Volkswagen обязуется выплатить в пользу Минюста США $2,8 млрд по уголовному делу и $1,5 млрд по гражданскому, полностью признать вину за манипулирование данными. Кроме того, суд установил трехлетний испытательный срок, в течение которого регуляторы будут с повышенным вниманием следить за деятельностью компании.

Отмечается, что штраф является одним из самых крупных в истории США.

Как сообщалось, VW в сентябре 2015 года признался в том, что устанавливал на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ. В общей сложности дизельным скандалом оказалось затронуто более 11 млн автомобилей. Сумма штрафов и компенсации, которые Volkswagen должна выплатить федеральным регуляторам, региональным властям, потребителям и автодилерам в США, уже превышает $22 млрд.

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