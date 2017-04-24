Экономика

09:26 24.04.2017

Мажоритарий "Овостар" продал 120 тыс. акций компании на почти $3 млн

Кипрская Prime One Capital Limited 19 апреля 2017 года продала 120 тыс. акций Ovostar Union N.V. (Нидерланды) - холдинговой компании агропромышленной группы "Овостар Юнион".

Согласно сообщению Ovostar Union на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSE) в пятницу, средняя цена продажи одной акции составила PLN95 ($23,8 за шт. по текущему курсу).

В результате, количество акций Ovostar Union в собственности Prime One Capital Limited сократилось до 4 млн 094,617 тыс. шт., что составляет около 70% ценных бумаг в обращении.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.

Доля в 9,94% принадлежит польскому пенсионному фонду Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne, 5,35% - международной финансовой группе Fairfax Financial Holdings Limited, 5,02% - польскому пенсионномй фонду Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK.

"Овостар Юнион" по итогам 2016 года сократил чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом, выручка в прошлом году возросла на 3% - до $77,7 млн.

Компания в 2016 году произвела 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% - до 1,054 млрд шт. Объемы экспорта выросли на 34% - с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м.

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