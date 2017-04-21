"Метинвест" направит 11,9 млн грн на поддержку прифронтовой Авдеевки

Группа "Метинвест" в лице Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), крупнейшего в Европе коксохимического предприятия, и военно-гражданская администрация (ВГА) Авдеевки подписали соглашение о социальном партнерстве на 2017 год, которое предполагает финансирование социальных программ на сумму 11,9 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста" в пятницу, документ подписали генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов и руководитель ВГА Павел Малыхин.

При этом отмечается, что за шесть лет сотрудничества "Метинвест" инвестировал в развитие Авдеевки 53,1 млн грн. Средства были направлены на ремонты школ и детских садов, развитие городской инфраструктуры, создание условий для активного образа жизни авдеевцев, поддержку здравоохранения и оказание помощи социально незащищённым категориям населения.

В 2017 году Авдеевский коксохим планирует отремонтировать линейную поликлинику, выполнить внутренние работы в школах и детских садах, открыть центр для детей и молодежи, улучшить транспортную логистику города.

"Авдеевский коксохим и его коллектив - пример мужества и огромной ответственности. Завод и Авдеевка за годы испытаний стали единым целым. АКХЗ обеспечивает город теплом, почти на 80% наполняет городскую казну, помогает Авдеевке развиваться и верить в лучшее. В этом году предприятие направит усилия на развитие объектов образования, здравоохранения и инфраструктуры", - отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь М. Магомедов добавил, что заводу приходится выживать и работать в сложных условиях.

"Как бы ни было трудно, мы помним: АКХЗ – неотъемлемая часть Авдеевки. Город и предприятие для нас неделимы. Совместно с военно-гражданской администрацией стараемся сделать все возможное для развития Авдеевки. Сейчас у нас много планов. Уверен, как и в предыдущие годы, мы справимся. Отдельное внимание уделим восстановлению домов заводчан, пострадавших во время обстрелов", - сказал топ-менеджер завода.

Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации П. Малыхин констатировал, что АКХЗ максимально участвует в жизни города:"Важно, что в такое непростое время завод обеспечивает рабочие места, стабильную зарплату, своевременно платит налоги. Авдеевка выживает во многом благодаря АКХЗ".

Как сообщалось, 20 апреля в очередной раз были обстреляны линии электропередач, подающие электроэнергию к АКХЗ.

"Стреляли с обеда. АКХЗ остался без одной из трех фаз, на Авдеевку через наш трансформатор передается две фазы, удалось сохранить собственную генерацию", - написал М. Магомедов в Facebook в четверг вечером.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На его территории разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников погибли, более 50 чел. получили ранения.

АКХЗ входит в группу "Метинвест"