Экономика

17:06 21.04.2017

И.о. председателя правления ГПЗКУ Григорович подал в отставку

И.о. председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Александр Григорович сообщил о своей отставке.

"Оставляю корпорацию с чистым сердцем, ведь все это время я прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить эффективную деятельность компании. Я благодарен всем, кто прошел со мной бок о бок этот непростой путь - работникам, руководителям структурных подразделений и директорам наших филиалов", - цитируется он в сообщении на сайте ГПЗКУ в пятницу.

В ближайшее время будет опубликован отчет о результатах работы А.Григоровича на должности и.о. председателя правления.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.

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