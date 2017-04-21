Экономика

16:20 21.04.2017

Новый 35-летний глава LME Чемберлен станет самым молодым среди CEO ведущих бирж мира

Новым главным исполнительным директором Лондонской биржи металлов (LME) станет 35-летний Мэттью Чемберлен, последние три месяца занимавший этот пост в качестве временно исполняющего обязанности, говорится в сообщении материнской компании LME - оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX).

М.Чемберлен является самым молодым среди глав крупнейших бирж мира. Ранее занимал в LME должность операционного директора (COO), а до 2012 года работал в швейцарском банке UBS Group AG. В числе его достижений на посту COO - пакет преобразований 2013 года, позволивший сократить очереди на складах.

Предыдущий CEO лондонской биржи Гэрри Джонс ушел в отставку после трех лет в должности, объявление было сделано 23 января, но до конца текущего года Г.Джонс продолжит консультировать LME.

Совет директоров LME одобрил назначение М.Чемберлена в пятницу, последнее слово осталось за британскими регуляторами.

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