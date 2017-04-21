После открытия рынка земли в Украине за первые два года цена за гектар может вырасти на 76% - исследование

После открытия рынка земли в Украине за первые два года цена за гектар может вырасти на 76%, сообщил на пресс-конференции партнер группы макроэкономического анализа и прогнозирования IMF Group Михаил Кухар.

По его словам, IMF Group провела исследования темпов роста стоимости земли после открытия рынка в Болгарии, Румынии, Словакии, Польши, Эстонии, Чехии, Литвы, Латвии и Венгрии.

"Во всех этих странах после открытия рынка в среднем стоимость в первый год выросла на 25%, во второй - на 37%, третий - 18%, четвертый - 8%, пятый - 12%, шестой - 15%, седьмой - 18%. Если следовать этому тренду и наложить его на тренды общеэкономического роста мы ожидаем, что за первые два года после открытия рынка земли в Украине цена на гектар вырастет на 76%", - отметил М.Кухар.

Как он сообщил, ссылаясь на данные Всемирного банка, в мире осталось шесть стран у которых нет свободного рынка земли - это Северная Корея, Куба, Венесуэла, Конго, Таджикистан и Украина, а среди стран, где существуют рынки земли но есть ограничения, связанные с гражданством, это Арабские страны, Таиланд и несколько Восточноевропейских стран.