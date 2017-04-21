Экономика

15:52 21.04.2017

"Укрзализныця" в январе-марте увеличила доход на 10%

ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2017 года получило 18,9 млрд грн дохода, что на 10,3% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Как сообщила пресс-служба ПАО, доходы от перевозок составили 16,5 млрд грн, что на 20,6% выше показателя первого квартала-2016.

EBITDA за указанный период, как сообщает ПАО, не приводя сравнительных показателей, составила 5,1 млрд грн.

"В первом квартале 2017 года удалось увеличить объемы перевозок грузов на 5,9% - до 82,7 млн тонн, пассажиров - на 3,7%, до 46,6 млн. Грузооборот возрос на 10,6% и составил 48 млрд ткм, пассажирооборот - на 8%, до 5,87 млн пасс-км", - цитируется в сообщении глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Как отмечает пресс-служба, пассажирские перевозки остаются убыточными: от этого вида услуг получено 2,9 млрд грн убытка, который по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 0,4 млрд грн.

Первый квартал "Укрзализныця" завершила с положительным финансовым результатом, однако его цифра, как и общий показатель расходов общества не указаны, речи идет лишь о том, что общие расходы снизились на 0,6 млрд грн, или на 3,3%, расходы непосредственно от перевозок сократились на 14,3% - до 15,4 млрд грн.

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