GE увеличила чистую прибыль в 5 раз в I квартале, больше ожиданий

Американский многопрофильный концерн General Electric Co. (GE) увеличил прибыль в первом квартале 2017 года больше ожиданий, несмотря на небольшое снижение выручки.

Как сообщается в пресс-релизе GE, чистая прибыль в январе-марте подскочила до $577 млн со $107 млн за аналогичный период годом ранее.

Выручка GE в прошедшем квартале понизилась на 1% - до $27,66 млрд с $27,85 млрд.

Прибыль компании без учета разовых факторов составила $0,21 на акцию.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,17 на акцию при выручке в $26,4 млрд.

При этом прибыль от продолжающихся операций до учета налогов на прибыль увеличилась с $238 млн до $832 млн.

Выручка компании в энергетическом сегменте повысилась на 17%, до $6,09 млрд, показатель в сфере производства электроэнергии из возобновляемых источников подскочил на 22%, превысив $2 млрд. Нефтегазовый бизнес зафиксировал снижение выручки на 9%, до $3 млрд, доходы в сфере транспортного машиностроения выросли на 6%, до $1,04 млрд. Выручка авиастроительного подразделения повысилась на 9%, до $6,8 млрд, бизнеса в сфере здравоохранения - на 3%, до $4,3 млрд.

Акции GE были неактивны в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала 2017 года капитализация компании снизилась на 4,2%, до $261 млрд, тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 4,1%. GE входит в расчет Dow Jones с самого начала существования индекса и на данный момент является старейшей компанией в его списке.