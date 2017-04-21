Экономика

13:37 21.04.2017

Задержание первого замглавы "Нафтогаза" Переломы не связано с его работой в компании - НАК

Департамент корпоративных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" отмечает, что производство, в рамках которого 20 апреля произошло задержание первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, не связано с его работой в НАК.

"Компания подтверждает неизменную готовность сотрудничать со следствием и информировать о дальнейшем ходе дела", - говорится в пресс-релизе госхолдинга.

Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что детективы бюро задержали второго фигуранта по делу о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого был задержан бывший народный депутат Николай Мартыненко.

По словам заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, второй фигурант – это С.Перелома, который также проходит по делу о причинении убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн.

С.Перелома задержан подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

ВАЖНОЕ

Расходы группы "Приват" по резервам под обесценивание кредитов и авансов клиентам в 2016г составили 144,713 млрд грн – E&Y

Рейтинг "Фокуса" 100 самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов

НБУ предлагает за 5 лет сократить долю госбанков в системе до 30%

Значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур - Минагропрод

Украина планирует выйти на рынок внешних заимствований осенью

ПОСЛЕДНЕЕ

"Технологии являются универсальным языком, но к ним необходимо относиться с уважением - экс-ведущий телешоу "Разрушители мифов"

"Укргазвыдобування" планирует в 2017г увеличить объемы бурения в 1,6 раза

ЕБРР планирует продать миноритарный пакет акций Ощадбанка через одну из украинских бирж

Квартальные результаты Visa превзошли прогнозы, компания выкупит акции еще на $5 млрд

Tesla отзывает 53 тыс. автомашин из-за возможных проблем со стояночным тормозом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа ремней на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА