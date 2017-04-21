Задержание первого замглавы "Нафтогаза" Переломы не связано с его работой в компании - НАК

Департамент корпоративных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" отмечает, что производство, в рамках которого 20 апреля произошло задержание первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, не связано с его работой в НАК.

"Компания подтверждает неизменную готовность сотрудничать со следствием и информировать о дальнейшем ходе дела", - говорится в пресс-релизе госхолдинга.

Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что детективы бюро задержали второго фигуранта по делу о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого был задержан бывший народный депутат Николай Мартыненко.

По словам заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, второй фигурант – это С.Перелома, который также проходит по делу о причинении убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн.

С.Перелома задержан подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.