Экономика

13:21 21.04.2017

"Технологии являются универсальным языком, но к ним необходимо относиться с уважением - экс-ведущий телешоу "Разрушители мифов"

Бывший ведущий телешоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнеман считает, что технологии являются универсальным языком, но к их использованию необходимо относиться с уважением.

"Технологии являются своего рода универсальным языком... И хоть я иногда критично отношусь к смартфонам и тому, что все ходят уставившись в них все время и не живя в реальном мире, но также нельзя отрицать, что культура и технологии вступают во взаимосвязь по всему миру", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Дж.Хайнеман отметил, что в последнее десятилетие наблюдается рост общественного интереса к науке, однако не считает, что телешоу "Разрушители мифов" стало тому причиной, скорее оно просто воспользовалось этой волной интереса.

По его словам, такой рост интереса к науке мог быть вызван началом активного использования Интернета, который сделал информацию более доступной.

При этом экс-ведущий телешоу "Разрушители мифов" призвал не бояться технологий, хоть и относиться к ним с уважением.

"Я не думаю, что мы должны бояться технологий, мы должны принимать их, но обращаться с ними с уважением и тщательно подумав", - сказал Дж.Хайнеман.

22 апреля Дж.Хайнеман будет членом жюри конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge в Днепре.

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