"Укргазвыдобування" планирует в 2017г увеличить объемы бурения в 1,6 раза

ПАО "Укргазвыдобування" в 2017году планирует увеличить объемы бурения в 1,6 раза (на 122 тыс. м) по сравнению с 2016 годом – до 320 тыс. м, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

По ее данным, в том числе 240 тыс. м планируется пробурить с помощью оборудования своего подразделения "Укрьургаз", еще 80 тыс. м – за счет внешнего подрядчика.

УГВ в 2017-2018 гг. намерена модернизировать 32 буровые установки "Укрбургаза", что позволит повысить их скорость бурения с 300 до 400-500 метров в месяц. Кроме того, компания планирует приобрести около 30 буровых станков до 2020 года.

"В прошлом году силами нашего филиала "Укрбургаз" мы пробурили порядка 70 скважин. Наша программа "20/20" предусматривает существенное увеличение собственной добычи газа в 2020 году. Для выполнения этой программы нам нужно увеличивать объемы бурения, поэтому уже в этом году хотим выйти на 100 скважин", - отметил глава УГВ Олег Прохоренко.

Как сообщалось, в середине апреля УГВ определило ООО "Спецмехсервис" (Полтава) и Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd (Хорватия) победителями 2 из 15 лотов тендера на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях в 2017-2019 гг. С обеими компаниями планируется заключить договора на 397,422 млн грн и 786,462 млн грн (обе – с НДС) соответственно.

УГВ 2016 году увеличило объемы бурения на 14% (на 25 тыс. м) по сравнению с 2015 годом – до 198 тыс. м.

Ранее УГВ заявляло о планах инвестировать в 2017 году в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн. В 2017 году компания планирует пробурить около 100 новых скважин, провести капитальный ремонт 500 имеющихся скважин, а также осуществить операции по интенсификации добычи.

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.