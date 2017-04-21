Экономика

10:46 21.04.2017

Значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур - Минагропрод

Резкое снижение температуры в Украине не скажется на урожае озимых и яровых культур, говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Негативное воздействие погодных условий, которое могло бы существенно повлиять на потенциал урожая сельхозкультур, еще не фиксировалось. Значительное снижение температуры на территории Украины несет угрозы для плодовых деревьев с цветущими соцветиями и тем, которые находятся на начальных фазах формирования плодов", - цитируется в сообщении директор департамента земледелия и технической политики в АПК Владимир Топчий.

По его словам, после стабилизации погодной ситуации необходимо провести тщательный осмотр посевов культур и многолетних насаждений, на основе которого будут определены объемы возможных потерь.

"Следует отметить, что для отдельных регионов, таких как южные и восточные, осадки положительно влияют на состояние культур, ведь произошло значительное увеличение влаги в почве", - отметил В.Топчий.

Как сообщалось, Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры на юго-востоке Украины.

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