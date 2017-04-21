Квартальные результаты Visa превзошли прогнозы, компания выкупит акции еще на $5 млрд

Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в мире платежной системы, сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 75% из-за расходов, связанных с реорганизацией ее европейского бизнеса.

Однако показатели прибыли без учета разовых факторов и выручки компании превзошли прогнозы экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе Visa, чистая прибыль в январе-марте 2017 года составила $430 млн, или $0,18 в расчете на акцию класса "A", по сравнению с $1,71 млрд, или $0,71 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

"Во втором финквартале Visa завершила реорганизацию юридической структуры Visa Europe и некоторых других подразделений", - отмечается в сообщении компании.

Без учета расходов на реорганизацию, достигнувших в минувшем квартале порядка $1,7 млрд, прибыль Visa составила $0,86 на акцию.

Выручка компании подскочила на 23% - до $4,48 млрд.

Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Visa на уровне $0,79 на акцию при выручке в $4,3 млрд.

Объем платежей по картам Visa в прошедшем квартале увеличился на 37% - до $1,7 трлн. Объем трансграничных платежей взлетел на 132% по сравнению с январем-мартом 2016 года, или на 11%, если добавить результаты Visa Europe к результатам Visa за второй квартал прошлого фингода.

Всего в минувшем квартале компания обработала 26,3 млрд транзакций по картам - на 42% больше, чем годом ранее (на 12% с учетом результатов Visa Europe).

В январе-марте Visa выкупила 19,1 млн акций класса "A" на общую сумму $1,7 млрд. Совет директоров компании одобрил новую программу выкупа акций объемом $5 млрд, и с учетом средств, оставшихся неизрасходованными в рамках предыдущей программы, на эти цели выделено $7,2 млрд.

Visa Inc. - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям более чем в 200 странах.