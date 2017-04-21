Линии электропередач к АКХЗ вновь обстреляли - гендиректор

Линии электропередач, подающее электроэнергию к Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", вновь были обстреляны.

"Стреляли с обеда. АКХЗ остался без одной из трех фаз, на Авдеевку через наш трансформатор передается две фазы, удалось сохранить собственную генерацию. По ДФС информации нет, но, полагаю, они тоже на двух фазах, что подразумевает остановку, как и у нас. Осмотр линий начнем с утра", - написал генеральный директор предприятия Муса Магомедов в Facebook в четверг вечером.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На его территории разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников погибли, более 50 чел. получили ранения.

АКХЗ входит в группу "Метинвест"