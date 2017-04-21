Препятствия в торговле отмечают 27% экспортеров и 35% импортеров – исследование

Несовершенное таможенное законодательство, отсутствие прозрачности и открытости, сознательное завышение таможенной стоимости товаров и коррупция - перечень основных препятствий, с которыми сталкиваются украинские экспортеры и импортеры, согласно исследованию Института экономических исследований и политических консультаций.

В нем отмечается, что в ходе опроса более тысячи украинских предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), на препятствия указали 27% экспортеров и 35% импортеров.

Эксперты института указали, что украинские экспортеры и импортеры по-разному определяют преграды, с которыми они сталкиваются. Если импортеры связывают свои проблемы, прежде всего, с таможней, то экспортеры указывают на более глобальные препятствия своей деятельности.

В частности, импортеров больше всего беспокоит непрозрачность определения таможенной стоимости товара – 44%, сложность таможенного и налогового законодательства – 37%, обменный курс – 23%. Респонденты почти единодушны в поддержке определения таможенной стоимости товара согласно предоставленным документам как лучшего решения наиболее серьезной для них проблемы.

Экспортеры же в первую очередь жалуются на непредсказуемость торговой политики Украины (противоречивые и непредсказуемые изменения в системе "внутреннего" регулирования экспортно-импортных операций) – 32%, низкое качество транспортной инфраструктуры – 26%, неэффективное и непрозрачное возмещение НДС – 23%, большое количество разрешений на экспорт – 22% и сложность правил происхождения – 21%.

Общими для субъектов ВЭД препятствиями являются проблемы нынешнего валютного регулирования – 27% для импортеров и 24% для экспортеров и бюрократия на таможне – соответственно 22% и 21%.

Сравнив результаты опроса с результатами 2014 года, эксперты института отметили, что около трети предприятий тратили меньше времени на прохождение таможни.

Что касается динамики временных затрат на экспорт и импорт за последние годы, то 40% экспортеров и 37,5% импортеров указали на их снижение, тогда как неизменными их назвали соответственно 52% и 54%.

В случае денежных расходов ситуация обратная: улучшение отметили только 19% экспортеров и 27% импортеров, тогда как на ухудшение ситуации указали соответственно 27% и 30%.

Исследование показало, что большинство предприятий подают государственным органам документы (или часть документов) в электронном виде, тогда как лишь 17% вообще не используют электронные документы из-за привычки работать исключительно с "бумагами" или из-за требований бумажной документации со стороны госорганов.

Мнения импортеров и экспортеров в отношении "единого окна" разделились. Почти половина предприятий, проходивших таможенные процедуры самостоятельно, делали это через "единое окно", подавая все или почти все документы в электронном виде. Эти участники ВЭД сообщили, что в таком случае продолжительность прохождения соответствующих процедур не превышала 4 часов.

В исследовании также отмечается, что около 80% предприятий пользуются услугами таможенных брокеров, однако с увеличением размера предприятия частота работы с брокерами снижается: с 91% у микропредприятий до 66% – у крупных.

Также опрос показал, что в среднем почти половина (47%) участников ВЭД хотели бы получить статус уполномоченного экономического оператора, который дает возможности пользоваться специальными преимуществами и упрощением на таможне. Их число увеличивается с ростом величины предприятия: от 36% у микрокомпаний до 57% – у крупных.

В отношении финансовых инструментов об использовании аккредитивов сообщили лишь 3% микропредприятий и 5% – малых, тогда как среди средних таких 11%, а крупных – 20%.

Похожая ситуация и с банковскими гарантиями, доля привлечения которых растет от 3% у малых до 11% у крупных участников ВЭД.

Страхование для осуществления операций по внешней торговле используют 31% предприятий, в том числе среди крупных предприятий таких 40%, показало исследование. Среди экспортеров таких 26%, тогда как среди импортеров – 33%. В сфере услуг к страхованию прибегают 51% участников ВЭД, в сфере промышленности – 33%, торговли – 31%, тогда как в сельском хозяйстве всего 13%.

Большинство его респондентов – 76% – позитивно оценили идею совместного таможенного контроля со странами-соседями Украины, тогда как против выступают лишь 3%.

Опрос проводился Институтом экономических исследований и политических консультаций в октябре-декабре 2016 года и нем приняли участие 1044 предприятия ВЭД, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Опрос проводился в рамках проекта "Диалог по содействию торговле" при финансовой поддержке ЕС.