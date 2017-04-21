Фондовые рынки АТР растут в пятницу вслед за рынком США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу, следуя за позитивной динамикой американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, , китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.

Внимание трейдеров направлено на президентские выборы во Франции, которые пройдут 23 апреля, пишет MarketWatch.

"Несмотря на то, что французские выборы оказывают давление на инвесторов, есть ощущение, что "быки" восстановили контроль над рынками в Азии", - отмечает аналитик IG Group Крис Уэстон.

"Рост волатильности в понедельник вполне вероятен, однако мы надеемся, что все будет спокойно", - говорит эксперт.

Поддержку японскому рынку в пятницу оказали статданные, указавшие на рост апрельского индекса производственной активности в стране до 52,8 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, а также увеличение экспортных заказов.

Акции японского сталепроизводителя подорожали в ходе торгов на 2,8%, Subaru - на 2,5%.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что Центробанк продолжит придерживаться высоко стимулирующей кредитно-денежной политики и будет сохранять текущий объем выкупа активов еще некоторое время.

Несмотря на то, что ситуация в японской экономике лучше, чем можно было ожидать пару месяцев назад, темпы инфляции остаются слишком слабыми, отметил он.

Стоимость бумаг гонконгского оператора кабельного телевидения i-Cable упала на 13% на информации о том, что компания планирует разместить акции на общую сумму порядка 704 млн гонконгских долларов ($90,5 млн) с дисконтом к рыночной цене.

Китайский рынок продолжает падать в пятницу, с начала недели Shanghai Composite потерял уже более 2% на сигналах усиления регулятивного контроля рынков, а также ограничения торговли за счет заемных средств.