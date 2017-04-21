Курс доллара США к евро стабилен в пятницу, иена слабо дорожает

Курс евро относительно доллара США в пятницу стабилен, однако единая европейская валюта завершает эту неделю максимальным подъемом за последние три месяца в ожидании президентских выборов во Франции.

Первый тур выборов пройдет уже в эти выходные - 23 апреля, второй тур запланирован на 7 мая. Главными фаворитами являются кандидаты от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

По данным опроса Harris Interactive, их поддерживают соответственно 25% и 22% избирателей, а кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона - 19%. Если во второй тур выйдут Э.Макрон и М.Ле Пен, то они получат 66% и 34% голосов соответственно. Э.Макрон также победит Ф.Фийона с перевесом 68% против 32%.

"Первый раунд голосования может реально стать ключевым для всего процесса выборов, и хотя все смотрят скорее на второй тур 7 мая, определенный исход первого тура голосования может привести к экстремальным движениям рынка в понедельник", - полагает главный рыночный аналитик IG Ltd. Крис Уэстон.

"Макрон и Фийон во втором туре? Такой исход, пожалуй, станет самым большим сюрпризом и, возможно, лучшим катализатором для роста иены после первого тура в эти выходные", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

Евро торгуется утром в районе $1,0717, что совпадает с уровнем на закрытие предыдущей сессии. С начала текущей недели стоимость евро повысилась примерно на 1%.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 117,1 иены по сравнению со 117,16 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 109,26 иены против 109,32 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,03%.

Фунт торгуется в пятницу около $1,2811 против $1,2813 днем ранее. На этой неделе курс британской нацвалюты подскочил на 2,2%.

По прогнозам аналитиком Credit Suisse Group, в ближайшие недели фунт продолжит укрепляться и выйдет в диапазон $1,3-1,35, поскольку сейчас он "очень недооценен".