Экономика

09:28 21.04.2017

Цены на нефть слабо поднимаются

Цены на нефть незначительно поднимаются на торгах в пятницу, но завершают неделю падением.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 кв поднялась на $0,02 (0,04%) - до $53,01 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,06 (0,11%) - до $52,99 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,04 (0,08%) - до $50,75 за баррель. Контракт подешевел на $0,14 (0,28%) - до $50,71 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала этой недели снижение стоимости Brent составило около 5,2%, WTI - 4,6%.

Негативное давление на нефтяной рынок продолжают оказывать сигналы продолжающегося увеличения добычи нефти в США, а также данные о сохранении высоких запасов энергоносителей в стране, пишет MarketWatch.

"В том случае, если не будет резкого роста геополитической напряженности, цена нефти WTI просто не сможет подняться выше уровня сопротивления, находящегося в середине диапазона $50-60 за баррель, до тех пор, пока не произойдет ослабления добычи в США", - отмечает аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи.

"Рост добычи в США не только нивелирует снижение производства нефти за рубежом, но негативно сказывается на боевом духе ОПЕК, которая видит, как ее доля рынка сокращается в результате собственных действий организации", - говорит эксперт.

Поддержку нефти Brent в четверг оказали заявления министров нефти Саудовской Аравии, Кувейта и Омана о возможности продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении нефтедобычи.

Эксперты однако предупреждают о сюрпризе, который может ждать нефтедобывающие страны: когда они встретятся в мае, чтобы оценить эффект соглашения по снижению добычи, глобальные запасы нефти будут выше, чем на момент заключения соглашения.

Резервы снижаются, однако, к тому времени, когда страны ОПЕК и не-ОПЕК проведут встречу в Вене 25 мая, развитые страны, вероятно, еще не израсходуют огромные запасы, возникшие в результате резкого наращивания производства нефтедобывающими государствами до вступления в силу соглашения о снижении добычи, пишет Bloomberg.

ОПЕК "подорвалась на собственной мине", когда разрешила государствам-членам организации продолжать наращивать добычу нефти до начала действия соглашения о сокращении производства 1 января 2017 года, отмечают аналитики Citigroup Inc.

Несмотря на то, что ОПЕК полностью выполнила обязательства по сокращению добычи, результаты сделки были сведены на нет американскими производителями сланцевой нефти, воодушевленными ростом цен, говорят эксперты Commerzbank AG.

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