Экономика

19:12 20.04.2017

"Нова пошта" в январе-марте увеличила доставки по Украине на 32%

Группа компаний "Нова пошта" в январе-марте 2017 года доставила более 31 млн отправлений, что на 32% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Как сообщила пресс-служба группы, доля доставок для клиентов из сегмента e-commerce составила четверть от общего объема.

"Продолжает набирать популярность адресная доставка: в компании фиксируют существенный рост спроса на сервис по типам "адрес-адрес" и "отделение-адрес". В первом квартале этого года показатели по ним составили на 59% и 49% соответственно больше, чем в первом квартале 2016 года. На 32% выросло количество доставок в почтоматы. Самыми популярными видами отправлений остаются небольшие посылки и документы", - говорится в сообщении.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Является лидером на украинском рынке доставки.

Сеть компании состоит более из 2,3 тыс. отделений по всей стране.

В 2016 году "Нова пошта" доставила более 100 млн отправлений.

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