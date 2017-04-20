"Укрзализныця" назначила на ближайшие пять дней 12 доппоездов и дополнительные рейсы 4 графиковых поездов

ПАО "Укрзализныця", для удобного выезда граждан после пасхальных праздников, на 20-е числа апреля назначила еще несколько дополнительных поездов, которыми смогут воспользоваться пассажиры, которые планируют поездки в столицу из Запорожья, Одессы, Херсона и Николаева, а также из Одессы во Львов.

Как сообщила пресс-служба ПАО, всего с 20 по 25 апреля будут курсировать 12 дополнительных поездов, еще четыре графиковые поезда в эти дни осуществят дополнительные рейсы.

Так, в последние дни открыта продажа билетов на пять дополнительных поездов: №282 Запорожье–Киев, отправление из Запорожья 20 апреля (через Днепр-Главный). Из Киева поезд отправится 21 апреля и проследует через Днепр-Южный. №24/23 Одесса – Киев (Москва), из Одессы 20, 21, 23 апреля, из Киева до Одессы 21, 22, 24 апреля; №162/161 Николаев – Киев из Николаева 23 апреля, из Киева 24 апреля; №298 Херсон – Киев с Херсона 20 апреля, из Киева 21 апреля; №228 Одесса–Львов, из Одессы 21 апреля, из Львова 23 апреля.

Билеты на дополнительные поезда уже в продаже на сайте ПАО "Укрзализныця" и в железнодорожных кассах.

Ранее на 20-25 апреля также были назначены дополнительные поезда: №197/198 Киев – Ковель, отправление из Киева и Ковеля 23 апреля; №207 Киев – Ужгород, из Киева 21 апреля, из Ужгорода 23 апреля; №217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов из Киева 21 апреля, из Рахова 23 апреля; №179 Киев – Днепр, из Киева и Днепра 23 апреля; №270/269 Одесса – Харьков, из Одессы 21, 23, 25 апреля, из Харькова 20, 22, 24 апреля; №235 Харьков – Ужгород из Харькова 21, 25 апреля, из Ужгорода 23 апреля; №728 Киев – Харьков, из Киева и Харькова 21, 23 апреля.

Кроме этого, на 20-е числа "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных рейсов четырех графиковых поездов: №136 Одесса – Черновцы, из Одессы 20, 22, 24 апреля, Черновцов – 21, 23, 25 апреля; №63/64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 20, 22, 24 апреля, из Одессы 21, 23, 25 апреля; №92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 21, 23, 25 апреля, из Одессы 20, 22, 24 апреля; №736 Киев – Запорожье, из Киева и Запорожья 22, 25 апреля.