Посткризисное финрегулирование может быть изменено, но ключевые реформы должны остаться - Пауэлл

Многие регулирующие меры, введенные в финансовом секторе вслед за кризисом 2008 года, могут быть пересмотрены, однако "ключевые реформы" должны остаться неизменными, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая в рамках проходящего в Вашингтоне форума по глобальным финансам.

По его мнению, регуляторам стоит защитить главные принципы правил, принятых после кризиса, в том числе жесткие требования к ликвидности и стандартам капитала, а также сохранить практику проведения стресс-тестов, чтобы "избежать возврата к высоко уязвимой финансовой системе, существовавшей до кризиса".

Дж.Пауэлл признал, что некоторые из принятых после кризиса мер являются слишком радикальными и чрезмерно сложными.

Во многих случаях введенные регулятивные нормы неуместны для небольших и средних по размеру финансовых институтов, отметил он.

По его словам, регуляторам "необходимо вернуться назад и повсеместно повысить порог" показателей финкомпаний, к которым применимы определенные нормы, "или найти другие способы снижения нагрузки на небольшие фининституты".

Эксперты ожидают смягчения президентом США Дональдом Трампом жестких регулирующих мер, оказывающих серьезное давление на финансовый сектор и ограничивающих экономический рост, пишет газета Financial Times.

Например, в Международном валютном фонде (МВФ) полагают, что так называемое "правило Волкера", принятое в декабре 2013 года и запрещающее банкам осуществлять торговые операции с использованием собственных средств (proprietary trading), трудно осуществимо и негативно сказывается на объеме ликвидности в финансовой системе.

"Это правило, которое очень сложно ввести в действие, поскольку трудно различить, когда торговля ведется за счет собственных, а когда за счет клиентских средств. Непонятно, насколько эффективным оно является", - заявил директор департамента МВФ по кредитно-денежной политике и рынкам капитала Тобиас Эдриан в интервью агентству Bloomberg.

Он также отметил сигналы того, что введение "правила Волкера" сдерживает объем ликвидности, выделяемой банками-дилерами, на которых лежит ответственность за обеспечение функционирования рынков.

Многие из республиканцев в Конгрессе США критикуют "правило Волкера".

В феврале этого года Д.Трамп официально инициировал пересмотр закона Додда-Фрэнка 2010 года, частью которого является "правило Волкера".

Исторический закон Додда-Фрэнка, который занимает порядка 2000 страниц, повысил требования к капиталу банков, запретил финансовым институтам торговать на финансовом рынке в собственных интересах, а не по поручению клиентов ("правило Волкера"), определил порядок банкротства системообразующих банков, новые требования в области надзора, корпоративного управления и раскрытия информации.