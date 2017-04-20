Экономика

17:56 20.04.2017

GM прекратила деятельность в Венесуэле после захвата завода властями страны

Крупнейший автопроизводитель США General Motors Co. (GM) остановил свою деятельность в Венесуэле в четверг после того, как власти страны заявили об изъятии завода компании и всей продукции.

Компания описала эти действия как "незаконный захват ее активов".

Подразделение General Motors Venezolana (GMV) было создано в 1948 году. В настоящее время на нем работают почти 2,7 тыс. человек, число автодилеров в стране составляет около 80 со штатом примерно в 3,9 тыс. человек.

"GMV решительно отвергает самовольные действия, предпринятые властями, и будет решительно принимать все юридические меры в пределах и за пределами Венесуэлы для защиты своих прав", - говорится в заявлении автопроизводителя.

"Компания уверена, что в конечном итоге справедливость восторжествует, - отмечается в сообщении. - Тем временем GMV через своих дилеров продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и запчасти своим клиентам".

Венесуэла уже несколько недель охвачена широкомасштабным политическим кризисом, ставшим прямым продолжением экономических проблем страны - высокой безработицы, дефицита продуктов питания и лекарств.

Ранее в четверг сообщалось о том, что как минимум три человека скончались от пулевых ранений в ходе массовых демонстраций в Венесуэле против президента страны Николаса Мадуро. Таким образом, список жертв оппозиционных протестов в апреле вырос до восьми человек.

Демонстранты добиваются полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, установления графика проведения выборов нового президента страны, а также начала процесса восстановления экономики Венесуэлы.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

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