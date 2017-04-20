ГПЗКУ в І кв.-2017 получила 45,8 млн грн чистой прибыли

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам января-марта 2017 года получила чистую прибыль в размере 45,8 млн грн против 606 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

"Впервые за всю историю функционирования государственной корпорации нам удалось обеспечить ее прибыльную деятельность и достичь положительного финансового результата: в первом квартале получено почти 46 млн грн чистой прибыли против 606 млн грн убытка за аналогичный период прошлого года", - цитируется в сообщении на сайте ГПЗКУ в четверг и.о. председателя правления Александр Григорович.

Как сообщалось, в 2016 году корпорация сократила чистый убыток в четыре раза - с 3 млрд грн в 2015-м до 700 млн грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.