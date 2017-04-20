ДТЭК намерен в 2017 г. увеличить совокупную добычу "Добропольеугля" и шахты "Белозерская" на 27%

Энергохолдинг ДТЭК намерен в текущем году увеличить совокупную добычу ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и ОДО "Белозерская" на 27% (на около 700 тыс. тонн) – до 3,5 млн тонн, сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Согласно новой программе развития, до конца года на шахтах "ДТЭК Добропольеуголь" планируется добыть на 700 тыс. тонн угля больше, чем в 2016 г. (суммарно - 3,5 млн тонн)", - говорится в сообщении.

По данным компании, в 2017 году в "ДТЭК Добропольеуголь" будет инвестировано свыше 1 млрд грн, что более, чем в два раза, превышает показатель за 2016 год.

"Более 4 млрд грн будет направлено (на развитие предприятия – ИФ) до 2020 года, что позволит нарастить ежегодный объем добычи до 5 млн тонн", - резюмируют в ДТЭК.

В холдинге добавили, что наряду с развитием собственной добычи, продолжают закупать уголь у государственных шах – в январе-марте текущего года ДТЭК приобрел у госпредприятий 255 тыс. тонн угля марки "Г".

Как сообщалось, в 2016 году добыча "ДТЭК Добропольеуголь" составила 2 млн 271,8 тыс. тонн, "Белозерской" - 493,1 тыс. тонн.

"ДТЭК Добропольеуголь" и шахта "Белозерская" производят уголь марки Г.

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