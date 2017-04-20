Экономика

16:42 20.04.2017

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев упало до минимума за 17 лет

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 244 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

На предыдущей неделе было подано 234 тыс. заявок. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали увеличения показателя до 242 тыс.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 апреля, сократилось на 49 тыс. - до 1,979 млн, минимума за 17 лет - с апреля 2000 года. Показатель лишь во второй раз опустился ниже уровня в 2 млн за последние 8 лет.

Количество заявок не превышает 300 тыс. с марта 2015 года, что говорит о стабильном укреплении американского рынка труда.

Эксперты предупреждают, что данные о заявках в этот период года традиционно очень волатильны и колеблются в зависимости от того, на какой момент приходятся пасхальные праздники. В этом году Страстная пятница пришлась на 14 апреля.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 243 тыс. с 247,25 тыс.

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