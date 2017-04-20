OPIC предоставит гарантии "ЭРУ" по кредиту на $38 млн для закупки газа

Финансовое учреждение правительства США OPIC предоставит гарантии группе компаний "ЭРУ" по кредиту на $38 млн для закупки газа, сообщается на сайте финучреждения.

Как уточняется в описании проекта, общий его объем – до $70 млн.

По данным OPIC, за эти средства "ЭРУ" будет закупать газ у украинских добытчиков, а также может импортировать СПГ из США – этот ресурс будет закачан в подземные хранилища для последующей продажи промпотребителям.

"Реализация проекта укрепит энергетическую безопасность Украины посредством покупки и хранения около 10% от годовой потребности Украины в газе", - говорится в описании проекта.

Как сообщалось, ООО "ЭРУ Трейдинг" принадлежит Андрею Фаворову (экс-коммерческий директор ДТЭК), Дейлу Пери и Ярославу Мудрому.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа