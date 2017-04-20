Экономика

14:24 20.04.2017

Министр инфраструктуры готов голосовать на Кабмине за отставку главы "Укрзализныци" Балчуна

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет о готовности голосовать за отставку главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, годовой контракт с которым заканчивается в мае 2017 года.

"Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце работы Войцеха Балчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года" - сказал он журналистам в кулуарах Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

Министр добавил, что у него есть кандидатуры на пост главы "Укрзализныци", в частности среди бывших железнодорожников, а также западноевропейские специалисты. Всего у В.Омеляна есть три таких кандидатуры, однако он не уточнил имён.

Как сообщалось, В.Омелян ранее неоднократно критиковал работу В.Балчуна и высказывался за его отставку.

Премьер-министр Владимир Гройсман в январе текущего года поддержал главу "Укрзализныци" В. Балчуна в конфликте с В. Омеляном.

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