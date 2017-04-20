Прокуратура АР Крым требует от российской авиакомпании EUR354,4 тыс.

Прокуратура Автономной Республики Крым заявила иск к российской авиакомпании о взыскании EUR354,4 тыс., что составляет более 10 млн грн, за неоплату аэронавигационных услуг при ее ежедневных полетах на временно оккупированную территорию Крыма, говорится в сообщении прокуратуры в четверг.

"Прокуратурой Крыма установлено, что российской авиакомпанией… не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", – отмечается в релизе.

Согласно ему, обеспечивая защиту интересов государства в судебном порядке, прокуратура АРК Крым заявила иск к компании-должнику.

В то же время наименование компании в сообщении отсутствует.

Как сообщалось, уже к середине мая 2016 года Госавиаслужба Украины составила 57 протоколов о правонарушениях российского ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в отрасли гражданской авиации, на основании которых были вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму свыше 7,7 млн грн.

"Аэрофлот" обжаловал их в судебном порядке, однако суды первой и апелляционной инстанций, учитывая в том числе и доводы прокурора о законности этих постановлений, в удовлетворении иска отказали. Затем законность судебных решений подтвердил и Высший административный суд Украины.