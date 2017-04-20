Экономика

13:54 20.04.2017

BMW превзошла ожидания рынка по показателю EBIT в I квартале

Германская Bayerische Motoren Werke (BMW), один из мировых лидеров в сегменте автомобилей класса "люкс", увеличила показатель EBIT в первом квартале 2017 года на 27%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, EBIT в январе-марте выросла до 3 млрд евро с 2,37 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Компания отметила, что результат превзошел ожидания рынка.

Рост прибыли связан с пересмотром стоимости активов в сторону повышения на 183 млн евро, в связи с привлечением новых инвесторов в картографический сервис HERE, повышением иных финпоказателей на 122 млн евро, а также ростом прибыли китайcкого СП BMW Brilliance Automotive Ltd.

Квартальная выручка компании поднялась на 12,4%, до 22,45 млрд евро.

Указанные данные являются предварительными, окончательная отчетность компании будет обнародована 4 мая.

Акции BMW подорожали на 1% на торгах во Франкфурте в четверг.

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