Из УПБ выведено более $10 млн через банк в Лихтенштейне - ФГВФЛ

С корсчета ПАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ, Киев) в банке Frick&Co (Лихтенштейн) в июле 2015 года были списаны средства в сумме более $10 млн в пользу компании-нерезидента по обязательствам связанного с владельцем украинского банка юридического лица, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Фонд заявляет, что уполномоченное им лицо после получения информации о намерениях списать средства отправило сообщение банку Frick&Co с запретом осуществлять такую операцию. Соответствующие письма с просьбой помочь не допустить списания средств также были направлены в центробанк Лихтенштейна, в Национальный банк Украины, Государственную службу финансового мониторинга Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел Украины. Однако, несмотря на это, 3 июля 2015 года средства были списаны.

Кроме того, по информации ФГВФЛ, накануне введения временной администрации был отчужден обеспеченный высоколиквидным имуществом кредитный портфель банка общей номинальной стоимостью 2,42 млрд грн.

"Таким образом, заключая договоры залога, уступки прав требования, осуществляя зачисления средств со счетов отдельных клиентов банка на счета заемщиков для досрочного погашения кредитной задолженности, УПБ безвозмездно осуществил отчуждение имущественных прав кредитора и отказался от собственных имущественных требований и принял на себя обязательства по обеспечению выполнения денежных требований отдельных кредиторов", - сообщает фонд.

Средства банка также выводились путем приобретения ценных бумаг, эмитированных связанными лицами. Портфель ЦБ "на бумаге" составил 300 млн грн, тогда как их рыночная стоимость, определенная независимым субъектом оценочной деятельности, - лишь около 300 тыс. грн.

Согласно данным ФГВФЛ, 99,5% активов УПБ - негативно классифицированные: портфель ценных бумаг и кредитный портфель имеют неудовлетворительный уровень обслуживания, низколиквидное обеспечения или совсем не обеспечены.

Помимо того, недвижимое имущество и другие основные средства банка балансовой стоимостью 300 млн грн были отчуждены, в основном, путем списания средств со счетов юридических лиц, связанных с контроллером банка. Для этого были заключены договоры купли-продажи объектов недвижимости, автомобилей и движимого имущества со значительным дисконтом.

Фонд гарантирования добавляет, что за день до введения временной администрации были проданы все необоротные активы (оборудование, вычислительная техника, мебель, бытовая техника, сейфы, стеллажи, компьютерная и оргтехника), а также нематериальные активы (лицензированное программное обеспечение) банка. Договоры продажи были заключены по ценам, отличающимся от рыночных на несколько десятков и более процентов, а на компьютерную технику, банкоматы, дизель-генераторы и мебель - в сотни раз. Балансовый убыток от этих операций составил 116,73 млн грн.

ФГВФЛ подчеркивает, что операции по отчуждению кредитного портфеля и продаже необоротных активов осуществлены без фактического поступления средств на корреспондентский счет или наличных в кассу банка.

Согласно сообщению, суды сегодня рассматривают 41 спор по иску Фонда гарантирования о применении последствий недействительности ничтожной сделки по отчуждению имущества и имущественных прав, ориентировочной стоимостью 413 млн грн. В рамках уголовных производств наложены аресты на имущество (в том числе недвижимость, земельные участки, транспортные средства), которое вероятно было предметом совершения преступлений на сумму около 300 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 28 августа 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации УПБ. По данным центробанка, банк не смог выполнить план финансового оздоровления после отнесения его к категории проблемных, в результате чего был отнесен к неплатежеспособным 28 мая.

УПБ (ранее - Меблипромбанк) основан в 1992 году. Крупнейшим его акционером с 95,39% по состоянию на 1 апреля 2015 года через ООО "Украинский инвестиционно-финансовый альянс", ООО "Еврофинанс" (Киев) и Lanex.Inc. (Панама) был Евгений Балушка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру общих активов (4,55 млрд грн) банк занимал 36-е место среди 133 действовавших в стране банков, однако к 1 июля размер активов упал до 1,35 млрд грн при размере обязательств 1,66 млрд грн, в том числе физлиц - 0,79 млрд грн.