ДТЭК инвестирует 1,1 млрд грн в реконструкцию блока №10 Бурштынской ТЭС

"ДТЭК Энерго" начало реконструкцию энергоблока №10 Бурштынской ТЭС (ПАО "ДТЭК Захидэнерго") стоимостью 1,1 млрд грн (около $40 млн), сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, до декабря 2017 года планируется осуществить поузловую замену агрегатов и обновить системы блока, что позволит улучшить его производственные и экологические характеристики.

Реконструкцией, в частности, предусмотрена замена турбины, барабана котла, трансформатора собственных нужд, системы возбуждения турбогенератора, а также полная реконструкция генератора, системы пылеприготовления и другого оборудования. Добиться снижения выбросов планируется благодаря замене электрофильтра для очистки газов.

Реконструкция позволит увеличить электрическую мощность блока с 195 МВт до 210 МВт, продлит срок службы на 15 лет и повысит технико-экономические показатели его работы. Кроме того, выбросы твердых веществ в атмосферу снизятся до 50 мг/куб. м, что соответствует европейским стандартам.

В пресс-службе отмечают, что блок №10 БуТЭС введен в эксплуатацию в 1969 году и отдельные его элементы полностью отработали свой ресурс и требуют полной замены.

В ДТЭК также напоминают, что в начале июня будет завершена реконструкция блока №1 Криворожской ТЭС (ПАО "ДТЭК Днипроэнерго"), а реконструкция блока №10 БуТЭС будет уже третьей для этой станции. С 2012 года ДТЭК вложил в капитальные ремонты и обновление оборудования блоков БуТЭС свыше $180 млн.

Как сообщалось, НКРЭКУ с апреля возобновила начисление инвестиционной составляющей по проектам реконструкции энергоблоков №10 Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Захидэнерго") и №1 Криворожской ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго").

Ранее, в феврале 2017 года, НКРЭКУ снизила предельную долю финансирования проектов реконструкции тепловых электростанций за счет инвестиционной составляющей в тарифе с 80 до 30%. По решению регулятора также изменится хронометраж начисления инвестнадбавки – теперь операторы реконструируемых ТЭС будут получать деньги с привязкой к графику выполнения проекта.

"ДТЭК Захидэнерго" эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт. "ДТЭК" Рината Ахметова владеет 72,2% акций "Захидэнерго", еще 25% компании принадлежит государству.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК".

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