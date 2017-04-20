Экономика

13:21 20.04.2017

"Ассоциация газового рынка" и облгазы просят власти устранить правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение

"Ассоциация газового рынка Украины", операторы газораспределительных сетей (облгазы) и поставщики газа по спецобязанностям (PSO) обратились к президенту, премьеру и главе НКРЭКУ с просьбой устранить правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение, возникший после отмены постановления энергорегулятора о внедрении абонплаты за распределение газа.

"На сегодня утратила силу вся нормативно-правовая база для обеспечения расчетов потребителей за природный газ, действовавшая до 1 апреля 2017 года … Отсутствие новых правил взаиморасчетов на рынке, отмена утвержденных тарифов на услуги распределения газа, оставляет предприятия газовой отрасли без финансирования", - говорится в письме.

Газовики просят власти до 25 апреля принять "любое законное решение по установлению тарифов на распределение природного газа", а также восстановить полномочия НКРЭКУ в части установления алгоритма распределения средств со спецсчетов отраслевых предприятий.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Однако уже 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки.

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