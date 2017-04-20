Экономика

12:26 20.04.2017

Аэропорт "Борисполь" прогнозирует необходимость рельсового сообщения со столицей через 3 года

Госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь", крупнейший аэропорт страны, прогнозирует возникновение острой необходимости в рельсовом сообщении с Киевом в 2020-21 гг.

"При таких темпах роста у нас через три года возникнет острая необходимость в организации рельсового подвоза пассажиров в аэропорт. И это та задача, которая должна решаться только во взаимодействии с "Укрзализныцей", городской администрацией Киева и аэропортом", - сказал руководитель аэропорта Павел Рябикин в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

По его словам это повлечет за собой целый ряд инвестиционных проектов на территории предприятия, которые получится реализовать с привлечением инвесторов.

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