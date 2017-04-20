Бизнес настаивает на оперативном введении онлайн РРО

Такую позицию эксперты и представители бизнеса высказали на круглом столе на тему «Цифровые РРО – смартфоны и планшеты для фискализации расчетных операций», организованного в Киеве 19 апреля

Введение онлайн РРО предусмотрено законопроектом №4117, принятом в первом чтении осенью прошлого года. «Этот закон очень необходим, потому что может предложить удобную альтернативу для малого и среднего бизнеса. Мир идет вперед. То, что есть сейчас, - это калькуляторы, а у нас есть возможность использовать компьютеры. Если альтернативы не будет, это будет остановка развития», - считает директор Института социально-экономических трансформаций, эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский.

«Действующий закон об электронной коммерции не отвечает потребностям бизнеса. Но у бизнеса большие надежды, что 4117 мы все-таки получим в ближайшее время и он снимет острые вопросы е-коммерс. Кроме того, онлайн РРО – это фактически малозатратный порог входа в легальный бизнес. Мы настаиваем на его оперативном введении», - говорит представитель коалиции «За детенизацию экономики» София Арасланова. «Актуальность принятия законопроекта повысилась после того, как всех продавцов сложной бытовой техники с гарантийным талоном обязали использовать РРО. Бизнес понимает, что предложение на рынке РРО не покрывает всех потребностей предпринимателей. Предложенная альтернатива – это жизненная необходимость», - говорит юрист ассоциации «Украинские импортеры бытовой техники» Алексей Колесников,

Илья Несходовский назвал ключевые негативные моменты, которые сейчас есть на рынке. «Это относительно высокая стоимость традиционных РРО и сопутствующих расходов, значительные штрафные санкции, применяемые в случае нарушения требований закона о РРО, потери качественных характеристик чеков, такие как выцветание, порча, сложности с применением традиционных РРО при отключении электроэнергии, а также отсутствие стимулов для добровольного применения предпринимателями и требования обязательства выдачи фискального чека потребителями», - перечислил эксперт.

«В новом законопроекте мы не ставили перед собой цель что-то кардинально изменить или совершить революцию в мире кассовых аппаратов, а хотели добавить еще одно устройство. Мы даем бизнесу возможность выбора, какой кассовый аппарат использовать», - говорит экономический эксперт Игорь Палиенко. «Нам не нужна борьба технологий, нам нужно разнообразие технологий», - считает эксперт по вопросам налоговой политики Андрей Панасюк.

В профильном комитете парламента, где работают над подготовкой 4117 ко второму чтению, считают, что проголосованный в первом чтении проект имеет ряд критических

недостатков, он нуждается в серьезной доработке». «Например, у нас нет комплексной

системы защиты информации, не решен вопрос, какую технологию передачи

данных использовать, кому принадлежат интеллектуальные и имущественные

права на технологию, которая используется сейчас, использовать электронную подпись или электронно-цифровую? Сейчас в законопроекте вообще указана цифровая подпись, но ее не существует. Это технические вопросы, но без ответа на них нельзя двигаться дальше», - пояснила народный депутат налогового комитета ВРУ Татьяна Острикова.

Экономический эксперт Виталий Наконечный считает, что комитет не в состоянии проводить реальные реформы. Глава парламентского налогового комитета Нина Южанина, по видимому, решила не дорабатывать уже принятый в первом чтении 4117, а готовит альтернативный

законопроект, который обещает вынести на голосование до 1 июля текущего года. Правда, анонсированные Ниной Южаниной сроки подготовки альтернативного документа постоянно сдвигаются «После принятия законопроекта №4117 в первом чтении было всего одно заседание рабочей группы, по итогам которого было принято решение создать еще одну рабочую группу. Но никакого движения нет», - подчеркнул Виталий Наконечный.