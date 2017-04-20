"Укравтодор" видит потенциал в создании автобана между Гданськом и Одессой

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") видит потенциал в создании скоростного автомобильного сообщения между Гданськом и Одессой, сообщил и.о. председателя агентства Славомир Новак.

"Go Highway - новый стратегический коридор, в рамках трансъевропейской системы между Балтийским и Черным морями, между Гданьском и Одессой. Я считаю, что это значительный потенциал для развития украинской экономики", - сказал он в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

С.Новак уточнил, что с целью создания Go Highway не будет строиться новая дорога, а будет ремонтироваться существующая - соответствующее финансирование закладывается в бюджет "Укравтодора" на следующий год.

Глава агентства также сообщил о планах начать переговоры с Европейским Союзом по этому вопросу.