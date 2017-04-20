Число заблокированных отделений Сбербанка в Украине сократилось до одного

Отделение Сбербанка (Киев) в Харькове по ул.Донец-Захаржевского, 2 возобновило работу в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в финансовом учреждении в четверг.

"На текущий момент остается приостановленной работа одного отделения – в г.Днепр, ул.Воскресенская, 2", – отметили в пресс-службе.

Согласно ее данным, все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в полном объеме.

Как сообщалось, после серии протестных акций в марте и введения СНБО Украины санкций в виде запрета на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц, Сбербанк России 27 марта объявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. Основным покупателем украинского дочернего банка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид, в настоящее время идет согласование сделки в НБУ.

Несмотря на это партия "Национальный корпус" 6 апреля заявила о намерении после 10 апреля возобновить акции по физической остановке деятельности российских банков на территории Украины, а 7 апреля сообщила о десятках поврежденных банкоматах этих банков.

В тот же день российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. "События последнего месяца - введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса" - активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Сбербанк открыто заявляет о готовности корректно выйти с украинского рынка", - отмечалось в сообщении.

"Мы надеемся, что процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права", - указало российское финучреждение.

В свою очередь, Национальный корпус в ответ на это заявление сообщил, что продолжит акции против банка. "Наша политическая сила также не даст им провести продажу в те же прокремлевские руки сбербанковской сети", – отмечалось в заявлении партии от 9 апреля. С 10 апреля представители партии вновь стали препятствовать работе "дочки" Сбербанка, в частности, замуровали отделение банка в Харькове и начали пикетирование его центрального офиса в Киеве.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.