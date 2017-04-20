Экономика

11:49 20.04.2017

"Укрпочта" в мае предложит Верховной Раде разрешить ей ведение финдеятельности – глава компании

ПАО "Укрпочта" намерено в мае текущего года выступить с законодательной инициативой относительно разрешения на ведение компанией финансовой деятельности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель компании Игорь Смелянский в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

Он отметил, что компания уже готовит соответствующий законопроект.

"Уверен, что это необходимо"- подчеркнул И.Смелянский.

ПАО "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

К концу 2016 года уставной капитал ПАО "Укрпочта" составлял 359,255 млн грн. Кроме того, 6,46 млрд грн составлял капитал в дооценке. Всего собственный капитал предприятия составлял 7,165 млрд грн.

ВАЖНОЕ

Первый поезд по новому Бескидскому тоннелю будет запущен в конце 2017г

Сельхозпроизводители сделали предоплату предприятиям Ostchem почти за 300 тыс. тонн удобрений на 2 млрд грн

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда для транспортировки сельхозпродукции - Омелян

"Овостар" в 2016г сократил чистую прибыль на 29%

Украина за 2 мес. увеличила экспорт товаров в РФ на 54,4% и импорт из РФ на 78,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

Волатильность нефтяных цен находится на минимальном уровне за 14 лет

Аэропорт "Борисполь" прогнозирует пассажиропоток в 40 млн человек к 2030-32гг

Аэропорт "Борисполь" прогнозирует необходимость рельсового сообщения со столицей через 3 года

Бизнес настаивает на оперативном введении онлайн РРО

"Укравтодор" видит потенциал в создании автобана между Гданськом и Одессой

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА