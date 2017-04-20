Венесуэльская PDVSA спонсировала инаугурацию Трампа через американскую Citgo

Венесуэльская нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) пожертвовала $500 тыс. на инаугурацию президента США Дональда Трампа через аффилированную американскую компанию Citgo Petroleum, пишет The Guardian.

Законодательство США запрещает принимать пожертвования на политические цели от иностранных компаний, поэтому PDVSA выбрала такой вариант.

О взносе Citgo, поступившем 22 декабря, стало известно из опубликованной на этой неделе отчетности Федеральной избирательной комиссии США. В общей сложности на инаугурацию Д.Трампа физические и юридические лица пожертвовали более $100 млн.

Взнос Citgo вдвое превысил сумму, пожертвованную PepsiCo ($250 тыс.), и был сопоставим с общей суммой пожертвований американской нефтяной компании Chevron ($525 тыс.), сообщает BBC. Некоторые бизнесмены пожертвовали гораздо больше - например, владелец казино, миллиардер Шелдон Адельсон не пожалел $5 млн.

PDVSA активно сотрудничает с Россией, в том числе с "Роснефтью" (MOEX: ROSN), которая участвует в реализации пяти добывающих проектов на территории Венесуэлы. В 2015 году "Роснефть" оценивала совокупные инвестиции в действующие и перспективные проекты на территории Венесуэлы за весь период их реализации в $14 млрд.

Из отчета "Роснефти" по МСФО за 2016 год следует, что в течение прошлого года она выдала PDVSA ряд авансов на $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти.

В начале 2017 года американская ConocoPhillips подала в суд штата Делавэр иск к PDVSA, в котором утверждалось, что венесуэльская компания передала 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения обязательств перед "Роснефтью". ConocoPhillips оспорив правомочность этой сделки. Подтверждения информации о залоге со стороны PDVSA не было.

По данным The Guardian, в текущем году PDVSA предложила "Роснефти" купить у нее 10% акций компании Petropiar - совместного предприятия венесуэльской госкорпорации (70%) и Chevron (30%).

В случае дефолта Венесуэлы по долговым обязательствам "Роснефть" может получить контроль над Citgo, что тревожит американских политиков. В начале апреля в письме министру финансов США Стивену Мнучину сенатор-демократ Роберт Менендес утверждал, что такой вариант может представлять угрозу для энергетической безопасности США. Он отметил, что Citgo управляет 48 терминалами по перевалке нефтепродуктов в 20 американских штатах. Citgo принадлежит три НПЗ в США, которые суммарно могут перерабатывать 750 тыс. баррелей нефти в сутки. Также компания является оператором 6 тыс. заправочных станций

Д.Трамп недавно выступил с заявлением, критикующим венесуэльские власти, призвав освободить политзаключенных.

Между тем в самой Венесуэле уже несколько недель бушует политический кризис, ставший прямым продолжением экономических проблем страны - высокой безработицы, дефицита продуктов питания и лекарств.