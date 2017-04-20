Экономика

10:27 20.04.2017

Нефть слабо дорожает в четверг после обвала днем ранее

Цены на нефть сдержанно повышаются в ходе торгов в среду после падения накануне более чем на 3,6% на данных о росте добычи нефти и увеличении коммерческих запасов бензина в США.

Темпы снижения в среду были самыми значительными за шесть недель, пишет MarketWatch.

Июньский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 кв поднялся на $0,12 (0,23%) - до $53,05 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на 3,6%, до $52,93 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась с утра в четверг на $0,14 (0,28%) - до $50,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт обвалился на 3,8%, до $50,44 за баррель.

Для WTI резкое снижение цен частично объяснялось близким истечением майского контракта - последние торги по нему пройдут в четверг.

По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране достигла максимума с августа 2015 года - 9,25 млн баррелей в сутки, показатель растет последние девять недель. Запасы бензина увеличились впервые с февраля.

При этом снижение резервов нефти было менее значительным, чем ожидали аналитики: запасы упали на 1,03 млн баррелей, до 532,3 млн баррелей, консенсус-прогноз составлял 1,4 млн баррелей.

"В глазах рынка по-прежнему идет перетягивание каната: снижение добычи ОПЕК поддерживает рынок, восстановление добычи в США обеспечивает "медвежий" настрой", - комментирует руководитель отдела аналитики нефтяных рынков в Societe Generale Майкл Уиттнер.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что решение о том, будет ли картель продлять ограничения добычи нефти, будет принято на заседании в Вене 25 мая.

По словам министра нефти Кувейта Иссама Альмарзука, государства ОПЕК, вероятно, разрешат Ирану сохранить объемы производства нефти без изменений, если будут согласованы общие ограничения на II полугодие.

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