Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда для транспортировки сельхозпродукции - Омелян

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщается в пресс-службе министерства инфраструктуры, по мнению министра, тестовый поезд может быть запущен летом 2017 года.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры для того, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал министр после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.

Он также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.

"Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере", - отмечается в пресс-релизе.