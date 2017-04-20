Экономика

10:19 20.04.2017

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда для транспортировки сельхозпродукции - Омелян

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщается в пресс-службе министерства инфраструктуры, по мнению министра, тестовый поезд может быть запущен летом 2017 года.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры для того, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал министр после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.

Он также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.

"Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере", - отмечается в пресс-релизе.

ВАЖНОЕ

"Овостар" в 2016г сократил чистую прибыль на 29%

Украина за 2 мес. увеличила экспорт товаров в РФ на 54,4% и импорт из РФ на 78,8%

В Украине приступили к подготовке создания системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО

Кабмин назначил замминистра энергетики экс-главу "Укртрансгаза"

"Нафтогаз" выиграл только три из семи лотов на поставку газа "Укртрансгазу"

ПОСЛЕДНЕЕ

ExxonMobil просит разрешения продолжить бурение в России, несмотря на санкции - WSJ

Нефть слабо дорожает в четверг после обвала днем ранее

Сумское НПО с осени будет производить электричество для "Энергорынка" и генерировать тепло для собственных нужд

Прибыль и выручка EBay в I квартале превысила ожидания, но прогноз на II кв. разочаровал экспертов

"Кернел" в IІІ кв.-2017 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 8,2%, зерна – на 1,7%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить тренажер на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА