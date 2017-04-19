Украина за 2 мес. увеличила экспорт товаров в РФ на 54,4% и импорт из РФ на 78,8%

Экспорт товаров из Украины в Российскую Федерацию в январе-феврале 2017 года составил $576,58 млн, что на 54,4% превышает показатель января-февраля 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, еще сильнее вырос импорт товаров из РФ – на 78,8%, до $1 млрд 16,42 млн.

Госстат добавляет, что весь экспорт товаров из Украины за первые два месяца этого года увеличился на 32,7% – до $6,27 млрд, импорт – на 22,1%, до $6,69 млрд, с учетом чего доля РФ в экспорте составила 9,2%, тогда как в импорте – 14,9%.

Темпы наращивания товарооборота с Россией в феврале снизились по сравнению с январем, когда статистическое ведомство зафиксировало скачок экспорта по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 65,8% – до $266,36 млн, а импорта – на 107,4%, до $523,6 млн.

С учетом этих данных, экспорт украинских товаров в РФ в феврале этого года увеличился к февралю прошлого примерно на 45,8% – до $212,8 млн, а импорт – на 55,9%, до $316 млн.

Как сообщалось, последние пять лет экспорт и импорт товаров из РФ неуклонно снижался. На последнем пике экономического сотрудничества в 2011 году, до начала применения Москвой торговых ограничений в отношении Киева, экспорт достиг $19,82 млрд, или 29% от всего украинского экспорта, тогда как импорт - соответственно $29,13 млрд, или 35,3%.

В 2016 году, по данным Госстата, экспорт товаров в РФ упал до $3,59 млрд, или 9,9% в общей структуре экспорта, импорт – до $5,15 млрд, или 13,1%.