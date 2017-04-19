В Украине приступили к подготовке создания системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО

В Украине начата подготовительная работа по созданию национальной системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО.

Как сообщила "Лига оборонных предприятий Украины", меры по созданию оптимальных условий для перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО и развитию национальной испытательной и сертифицированной лабораторной базы обсуждались в ходе прошедшего на днях на базе Государственного научно-испытательного центра (ГНИЦ) ВС Украины совещания с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, руководства Военно-научного управления Генштаба ВСУ, ГНИЦ ВСУ, а также руководителей государственных и частных оборонных предприятий.

В ходе обсуждения был констатирован "ряд финансовых и организационных проблем, которые сопровождают этот процесс", а также озвучены предложения "Лиги оборонных предприятий Украины", направленные на защиту интересов национальных производителей вооружений и военной техники (ВВТ) и минимизацию рисков при переходе украинского ОПК на стандарты НАТО, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2014 году Украина активизировала диалог с НАТО о сотрудничестве в ОПК. В начале 2015 года Киев озвучил планы о присоединении к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений. Кроме того, Украина планирует к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.