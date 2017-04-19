"Нафтогаз" выиграл только три из семи лотов на поставку газа "Укртрансгазу"

НАК "Нафтогаз Украины" выиграл три из семи лотов ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) на поставку газа для производственно-технологических нужд, свидетельствуют данные в системе закупок ProZorro.

При ожидаемой стоимости 218 млн куб. м газа в 1 млрд 672,06 млн грн (без НДС) выигрышные предложения НАК составили 1 млрд 394,328 млн грн, 1 млрд 372,528 млн грн и 1 млрд 350,728 млн грн.

По одному лоту выиграли еще четыре компании - ООО "ЭРУ Трейдинг" (1 млрд 352,656 млн грн), ООО "Эско-Пивнич" (1 млрд 290,56 млн грн), Trafigura Ukraine (1,35 млрд грн), ООО "Газоторговая компания" (1 млрд 330,5 млн грн).

Торги еще по трем лотам были отменены из-за подачи менее двух заявок.

Таким образом, в случае утверждения результатов торгов суммарная стоимость закупки газа УТГ 1,526 млрд куб. м газа составит 9 млрд 441,3 млрд грн при изначально ожидаемых 11 млрд 704,42 млн грн.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в начале марта объявил тендер на закупку 2,18 млрд куб. м газа для производственно-технологических нужд, с разбивкой его на 10 лотов по 218 млн куб. м в каждом.

Срок поставки – апрель-декабрь 2017 года. Победитель лота, в частности, обязан во втором квартале поставить УТГ 60 млн куб. м газа, в третьем – 64 млн куб. м, в четвертом – 94 млн куб. м.

Заявки подали восемь компаний, допущены к торгам семь. В частности, "Нафтогаз Украины" подал заявки на участие в восьми лотах, ООО "Трафигура Юкрейн" (Trafigura) – в трех, ООО "ЭРУ Трейдинг" и ООО "Группа "УМВБ" – в двух, ООО "Эско-Пивнич", ООО "Энергетическая нефтегазовая компания", ООО "Газоторговая компания" и ООО "Газпостач-Черкассы" – в одном.

"Газпостач-Черкассы" не допущен к торгам из-за непредставления банковской гарантии.

Еще ранее, в ноябре 2016 года, "Укртрансгаз" объявил открытый тендер на закупку 2,5 млрд куб. м газа, допустив к участию в нем две из пяти подавших заявки компании. В то же время на основании поданной жалобы Антимонопольный комитет Украины обязал УТГ отменить тендер.

В связи с этим УТГ заключил с НАК договор через применение переговорной процедуры на поставку 1,6 млрд куб. м газа на сумму 13 млрд 399,68 млн грн (с НДС). Поставка должна быть осуществлена до 30 апреля 2017 года.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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