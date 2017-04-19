Миклош продолжит возглавлять Группу советников по поддержке реформ в Украине еще на год

Экс-министр финансов Словацкой Республики Иван Миклош будет продолжать возглавлять Стратегическую группу советников по поддержке реформ в Украине на протяжении еще одного года.

"Да, я планирую оставаться и продолжать работу в этой группе. Я буду ее главой в будущие месяцы. Сейчас мы говорим об одном годе, потому что есть контракт на этот срок", - рассказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Нет, я не устал. Самое важное, что есть прогресс и есть возможность продолжать и ускорять реформы", - отметил И.Миклош в ходе SUP DAY FORUM в Киеве.

Он подчеркнул, что сейчас наиболее ожидаемыми и нужными реформами в Украине на сегодняшний день, являются приватизация госпредприятий и открытие рынка земель сельхозназначения.

Как уточнили информагентству в пресс-службе группы, у другого ее сопредседателя, экс-вице-премьер-министра Польши Лешека Бальцеровича, контракт закончился 31 марта 2017 года и он решил не продолжать работу на этой должности.

Как сообщалось, в апреле 2016 года была создана совместная Группа стратегических советников, которую возглавили И.Миклош и Л.Бальцерович. В сентябре Группа завершила работу над пакетом ключевых реформ, и 15 сентября передала его президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и в Верховную Раду Украины.

Пакет ключевых реформ был создан на основе плана действий правительства и других программных документов украинской власти и состоит из важнейших шагов, которые необходимо осуществить для усиления фискальной и финансовой стабильности Украины, уменьшение коррупции, ускорение развития среднего бизнеса, улучшения структуры и деятельности государственного аппарата.

И.Миклош был министром приватизации в Словакии в 1991-1992 гг., вице-премьером-министром экономики в 1998-2002 гг., министром финансов в 2002-2006 гг. и 2010-2012 гг., а также депутатом Народной Рады Словакии в 2006-2010 гг. В настоящее время - член консультативного совета группы экономистов VoxUkraine.

С февраля 2015 года И.Миклош был советником министров финансов Наталии Яресько и экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В мае 2015 года он совместно с главой инвесткомпании "Драгон Капитал" Томашем Фиалой и музыкантом Святославом Вакарчуком зарегистрировал общественную организацию (ОО) "Центр экономической стратегии", позиционируя ее как think tank.