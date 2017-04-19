Оценка вероятности повышения ставки ФРС в июне упала до менее 50%

Трейдеры оценивают вероятность повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на июньском заседании менее чем в 50% на фоне снижения инфляционных ожиданий.

Как показывает график, составленный агентством Bloomberg, шансы на подъем ставки в июне оценивается трейдерами в 44%, тогда как в начале апреля они составляли 60%.

Инвесторы начали ставить под сомнение силу американской экономики и перспективы еще двух повышений ставки в 2017 году после худших, чем ожидалось, данных о росте рабочих мест в США и неожиданного сокращения инфляции в марте.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США увеличилось в марте на 98 тыс., минимальными темпами с прошлого мая. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения показателя на 185 тыс.

При этом потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение показателя было зафиксировано впервые с февраля 2016 года.

Инфляция в годовом выражении составила в марте 2,4% против прогнозировавшихся 2,6%. Это минимальные темпы повышения за последние три месяца.

Следующее заседание ФРС состоится 2-3 мая, вероятность подъема ставки на нем оценивается в 13%.