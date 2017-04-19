Экономика

11:51 19.04.2017

Кабмин намерен продлить конкурс на независимого члена "Нафтогаза" до июня

Кабинет министров Украины намерен объявить конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно повестке заседания на 19 апреля, заявки планируется принимать в течение 45 дней с момента объявления о проведении конкурсного отбора.

Параллельно Кабмин намерен отменить третий пункт постановления №232 от 29 марта 2017 года, согласно которому заявки на должность независимого члена НС НАК принимались в течение 14 дней.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году согласно принципам ОЕСР. В мае 2016 года был сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Кабинет министров Украины 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи человек, добавив в него одного независимого и одного от государства.

В начале апреля три британца и Ю.Ковалив заявили о готовности подать в отставку в случае невыполнения Кабмином плана действий по корпоративному управлению компанией. Полномочия Ю.Ковалив прекращены с 17 апреля.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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