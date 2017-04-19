Механизм функционирования ИСПС должен быть закреплен в нормативно-правовых актах – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины 18 апреля одобрил предложения к Кабинету министров Украины поручить заинтересованным центральным органам исполнительной власти внести предложения по решению имеющихся проблемных вопросов, связанных с выполнением задач пилотного проекта "Единое окно – локальное решение", в части закрепления в нормативно-правовых актах механизма функционирования информационных систем портового сообщества (ИСПС), права собственности на программное обеспечение ИСПС, доступа субъектов хозяйствования к системам.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, по результатам исследования соответствия требованиям законодательства о защите экономической конкуренции порядка использования и подключения к ИСПС комитет пришел к выводам, что участниками Межведомственной рабочей группы – органами власти не соблюдены конкурсные процедуры при определении субъекта хозяйствования – разработчика ИСПС.

Как следствие, ООО "ППЛ 33-35" приобрело значительные полномочия в части установления условий доступа и функционирования ИСПС, которое единолично принимает решения относительно размера стоимости услуг, имеет доступ к конфиденциальной информации, вносимой участниками рынка экспедиторских услуг.

По мнению комитета, функционирование ИСПС не является эффективным, поскольку подача документов в электронной форме транспортными компаниями не является обязательной в связи с введением механизма подачи документов в бумажной форме через администрацию ГП "АМПУ".

"Национальный проект "Единое окно – локальное решение" провозглашенный государством в лице соответствующих органов власти фактически был передан частной структуре без обеспечения контроля, в частности, по вопросам ценообразования. Невмешательство государственных органов имеет негативные последствия, связанные с понесением затрат экспедиторскими компаниями", - отмечает АМКУ.

Комитет отмечает, что отсутствие закрепленного в нормативно-правовых актах статуса ИСПС, порядка функционирования системы не обеспечивает прозрачности ее работы и доступа к ней всеми участниками.

"Провозглашенная цель создания ИСПС, которая должна была обеспечить обмен информацией между субъектами хозяйствования и государственными органами, не достигнута в силу необеспечения осуществления всех процессов, в том числе контроля, исключительно в электронной форме.

ИСПС – организационно-техническая система, главной целью которой является предоставление (с помощью технических и программных средств) органам контроля возможности использовать (накапливать, проверять, обрабатывать, хранить и передавать) информацию и документы в электронной форме для осуществления пограничного, таможенного и других видов контроля и оформления товаров и транспортных средств.