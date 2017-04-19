IBM в I квартале сократил прибыль на 13%, выручка упала 20-й квартал подряд

Американская International Business Machines Corp. (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, в первом квартале сократила чистую прибыль на 13%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,75 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с $2,014 млрд, или $2,09 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Без учета разовых факторов прибыль увеличилась до $2,38 на акцию против $2,35 на акцию годом ранее.

Выручка уменьшилась до $18,155 млрд с $18,684 млрд, при этом снижение показателя произошло по итогам 20-го квартала подряд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $2,35 на акцию при выручке в $18,4 млрд.

Выручка IBM от технологических услуг и "облачных" платформ в первом квартале снизилась на 2,5% - до $8,2 млрд. Подразделение, занимающееся выпуском аппаратного и программного обеспечения, сократило выручку на 16,8% - до $1,4 млрд.

Между тем выручка компании от разработок в сфере искусственного интеллекта увеличилась на 2,1% и достигла $4,1 млрд.

IBM подтвердила прогноз на 2017 год, согласно которому прибыль без учета разовых факторов составит не менее $13,8 в расчете на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $13,77 на акцию.

Котировки акций IBM выросли на 2% в первом квартале и на 12% за прошлый год, что хуже динамики фондового индекса Dow Jones Industrial Average, увеличившегося за эти периоды соответственно на 4% и 14%.